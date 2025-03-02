Президент України Володимир Зеленський привіз на зустріч з Дональдом Трампом чемпіонський пояс Олександра Усика. Він збирався подарувати його господарю Білого дому, пише 24 Канал.

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Порада для дипломатів від Катерини Усик

Після публічного конфлікту між Зеленським та Усиком у мережі з'явився мем про пояс Усика. Мовляв, президенту України потрібно було включити в делегацію українського чемпіона.

Цей жарт сподобався Катерині Усик, дружині Олександра Усика, яка зробила публікацію в інстаграмі.

"Треба було брати з собою не пояс Усика, а Усика", – опублікувала відомий мем Катерина.

Катерина Усик прокоментувала конфлікт у Білому домі / скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що українські спортсмени висловили слова підтримки Володимиру Зеленського. Відповідні дописи у соціальних мережах опублікували Ярослава Магучіх, Жан Беленюк, Ольга Харлан, Андрій Шевченко та багато інших.

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Кравець спрогнозував швидкий імпічмент президенту США, який гучними заявами та вчинками розколює світову демократичну спільноту.