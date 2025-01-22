В ночь на 22 декабря Александр Усик встретился в бою-реванше с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер победил единогласным решением судей.

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Кто может стать новым соперником Усика

Тренер Чжана Чжилея надеется организовать бой китайца с украинским боксером, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Чжан ни кого не боится, не уклоняется, он будет драться с кем угодно. Мы хотим организовать бой против Александра Усика в конце 2025 года,

– отметил Шон Джордж.

Напомним, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Даниэль Дюбуа бросил вызов Александру Усику и тот согласился на реванш. Однако на данный момент не известно, состоится ли второе противостояние боксеров.