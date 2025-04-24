Реал нашел замену Анчелотти: им стал другой известный итальянский тренер

Мадридский Реал продолжает искать замену для Карло Анчелотти. На этот раз одним из кандидатов стал другой итальянский тренер.

Будущее Карло Анчелотти в Реале под вопросами. Скорее всего итальянский наставник покинет "сливочных" после завершения текущего сезона.

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Кто может заменить Анчелотти

"Королевский клуб" рассматривает Антонио Конте как кандидата на должность главного тренера. Его расценивают как "дешевую замену" Хаби Алонсо и Юргена Клоппа, пишет 24 канал со ссылкой на Todofichajes.

Переговоры с Конте начнутся, если не удастся договориться с двумя другими кандидатами.

Справка. Сейчас Антонио Конте является главным тренером итальянского Наполи.

Отметим, что сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, а также команда вылетела из Лиги чемпионов.