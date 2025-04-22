Андрей Лунин уже неоднократно попадал "на радары" известных клубов Европы. Реал может продать украинского голкипера в другой клуб.
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Куда может перейти Лунин
Манчестер Юнайтед заинтересовался услугами украинского голкипера, пишет 24 канал со ссылкой на Pasion Futbol.
"Красные дьяволы" также заинтересованы в подписании полузащитника Реала Орельена Чуамени. Сам главный тренер лично заинтересован в трансфере двух игроков.
Аглийский клуб готов выделить на подписание Лунина и Чуамени 100 млн евро. Отмечается, что этой суммы должно хватить, чтобы купить украинца и француза.
Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин 12 матчей, в которых пропустил 19 голов и 4 раза отстоял "на ноль".
Отметим, что сейчас под вопросом участие украинского голкипера в финале Кубка Испании.