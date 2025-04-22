Андрій Лунін вже неодноразово потрапляв "на радари" відомих клубів Європи. Реал може продати українського голкіпера в інший клуб.

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Куди може перейти Лунін

Манчестер Юнайтед зацікавився послугами українського голкіпера, пише 24 канал з посиланням на Pasion Futbol.

"Червоні дияволи" також зацікавлені у підписанні півзахисника Реала Орельєна Чуамені. Сам головний тренер особисто зацікавлений у трансфері двох гравців.

Аглійський клуб готовий виділити на підписання Луніна і Чуамені 100 млн євро. Зазначається, що цієї суми має вистачити, щоб купити українця і француза.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін 12 матчів, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль".

Відзначимо, що наразі під питанням участь українського голкіпера у фіналі Кубка Іспанії.