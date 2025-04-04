За несколько дней до игры появилась информация, что Андрей Лунин получил травму. Поэтому участие в матче примет третий голкипер Реала Фран Гонсалес, ведь Тибо Куртуа также восстанавливается от повреждения.

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Сыграет ли Лунин против Валенсии

В пятницу, 4 апреля, Реал провел последнюю тренировку перед игрой Валенсии в 30-м туре Ла Лиги-2024/2025.

Андрей Лунин вместе с другими игроками готовился к матчу против "летучих мышей", пишет 24 канал со ссылкой на испанское издание Marca. Поэтому украинец может сыграть против Валенсии.

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа тренировался по отдельной программе. Также в общую группу вернулся полузащитник "Королевского клуба" Дани Себальос.

К слову. Матч между Реалом и Валенсией состоится 5 апреля в 17:15 по киевскому времени.

Андрей Лунин в текущей кампании сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах. Украинский голкипер пропустил 19 голов, имеет 4 клиншита и одну результативную передачу.