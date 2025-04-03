В субботу, 5 апреля, состоятся матчи 30-го тура Ла Лиги. В одном из них Реал встретится с Валенсией.

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Почему Лунин может пропустить матч

Во время полуфинала Кубка Испании против Реал Сосьедад украинец получил небольшое повреждение камбаловидной мышцы. Травма не слишком серьезная, однако голкипер может пропустить следующий матч, пишет 24 канал со ссылкой на Relevo.

4 апреля медицинский штаб проведет повторное обследование украинца, чтобы принять окончательное решение относительно его участия в матче с Валенсией, однако вероятнее всего, что Карло Анчелотти выпустит на поле третьего голкипера.

Украинца может заменить 19-летний Фран Гонсалес.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 12 матчей за Реал, в которых пропустил 19 голов и 4 раза отстоял "на ноль".

Отметим, что основной голкипер Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после повреждения.