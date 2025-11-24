На российского одноклубника Забарного по ПСЖ подали в суд

У российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова регресс не только в футбольной карьере, но и за ее пределами. На вратаря парижан подали в суд.

Сделала это бывшая жена Матвея Сафонова. Анастасия Казачек подала новый иск в суд, требуя у голкипера французского клуба компенсацию за судебные издержки в виде 66 тысяч евро, передает 24 Канал со ссылкой на Footmercato.

Кто и почему Сафонова подали в суд?

Ранее у российского вратаря была судебная тяжба с экс-супругой из-за неуплаты алиментов. Отметим, что бывшие супруги имеют общую дочь. Из-за этого конфликта едва не сорвался трансфер Сафонова в ПСЖ, ведь была информация, что голкиперу запрещали выезд из России.

Как рассказывал юрист Казачек в комментарии База, экс-возлюбленная футболиста даже обращалась к французскому клубу, сообщив ПСЖ, что их тогда еще потенциальный новичок не платит алименты.

Впоследствии трансфер Сафонова в ПСЖ состоялся, а голкипер заплатил своей бывшей жене более 700 тысяч евро алиментов. Теперь их конфликт разгорелся с новой силой.

Сафонов рискует покинуть ПСЖ?

В июле 2024-го российский вратарь подписал контракт с французским грандом. Его соглашение рассчитано до конца 2029-го года.

С тех пор он провел за парижан 17 игр, в которых пропустил 13 голов и в 7-ми матчах сыграл на ноль.

Сафонов не может никак выиграть конкуренцию у Люка Шевалье и даже может покинуть ПСЖ после прихода украинского защитника Ильи Забарного.

Издание Foot01.com сообщало, что ПСЖ хочет избавиться от Сафонова уже в ближайшее зимнее трансферное окно. В то же время сам Матвей выразил желание остаться в Париже.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Была информация, что ПСЖ запретил российскому голкиперу выступать за национальную команду.

Ранее СМИ сообщалось, что парижане интересуются двумя другими российскими футболистами – Алексеем Батраковым из московского Локомотива и Арсеном Захаряном из испанского Реал Сосьедада.