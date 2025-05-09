Назван лучший игрок года в английском футболе: он повторил рекорд Анри

В Англии был определен лучший футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Это одна из старейших и самых престижных наград, победителя которой выбирают более 900 членов этой организации.

Ее получил египетский вингер Ливерпуля Мохаммед Салах. Он стал лучшим игроком года в Англии, набрав 90% голосов, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу FWA.

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Заслуженное признание

Никто в XXI веке не имел такого огромного отрыва от своих конкурентов. Лидер "красных" опередил своего одноклубника Вирджила ван Дейка и форварда Ньюкасла Александера Исака, которые заняли второе и третье места соответственно.

"Редко случается более популярный победитель, чем Мохаммед. Его убедительная победа – это лишь отражение невероятного сезона. Он продолжает переписывать книги рекордов, и его выступления в этом сезоне, очевидно, стали ключевыми для 20-го титула Ливерпуля.

Для нас было честью наблюдать за ним в этом сезоне, и для нас будет честью пригласить его на наш ужин, чтобы отпраздновать его успех", – заявил глава организации Джон Кросс.

Важно. Мохаммед Салах в третий раз стал футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Он повторил рекорд бывшего нападающего Арсенала Тьерри Анри по количеству таких наград.

Отметим, что в нынешнем сезоне вингер Ливерпуля провел 49 матчей на клубном уровне. В них он записал в свой актив 33 гола и 23 ассиста.

Напомним, что длительное время будущее Мохаммеда Салаха оставалось неизвестным. Однако 11 апреля он поставил точку в этом вопросе и продлил контракт с "красными" на два года.