Осталось считать время до церемонии "Золотой мяч-2026" уже не днями, а часами. Чем ближе момент объявления имени лучшего игрока мира, тем сильнее нарастает интрига.

Результаты голосования уже известны организаторам, а журналисты начинают соревноваться в инсайдерской информации. Некоторые даже уже осмелились объявить победителя, пишет 24 Канал.

Победитель Ballon d'Or уже известен

France Football пытается сохранить в тайне итоги голосования, но предотвратить утечки не удалось. О победителе уже знает инсайдер из конкурирующего издания L'Equipe Лоик Тази.

Обладателем "Золотого мяча-2026" станет футболист, имя которого известно всей планете,

– написал журналист в своих соцсетях.

Пользователи интернета уже пытаются разгадать смысл этого сообщения. Кто-то предполагает, что "Золотой мяч" в очередной раз достанется Лионелю Месси: мол, а кто же еще из списка номинантов настолько популярен, чтобы о нем мог говорить каждый, даже тот, кто далек от футбола?

В то же время популярность таких игроков, как Килиан Мбаппе, Гарри Кейн или Ламин Ямаль, также уже давно вышла за пределы исключительно футбольного сообщества. Особенно "раскрученным" в этом плане является испанский вундеркинд, который в этом году стал чемпионом мира и прямо сейчас многими считается лучшим игроком планеты благодаря блестящим выступлениям в составе "Барселоны".

Действительно ли "Золотой мяч" выиграл Гарри Кейн

Чуть меньше под описание "известен всему миру" подходит Гарри Кейн, хотя звездный статус нападающего сборной Англии не вызывает сомнений. По инсайдерской информации, ему уже сообщили, что он станет победителем, и пригласили на специальную секретную фотосессию.

Впрочем, к таким сообщениям по-прежнему стоит относиться скептически – ведь окончательный ответ мы узнаем только в понедельник во время церемонии в Лондоне.