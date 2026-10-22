В течение нескольких месяцев после завершения чемпионата мира эксперты, журналисты и болельщики спорили о том, кто заслуживает трофей и какие критерии следует считать главными при голосовании. 24 Канал предлагает посмотреть, у кого больше всего шансов пополнить свою коллекцию личных наград.

Килиан Мбаппе



Килиан Мбаппе / фото Ballon d'Or

Весомый аргумент в пользу 10-го номера мадридского "Реала" – его феноменальное выступление на чемпионате мира. Килиан Мбаппе стал единоличным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, превзойдя не только рекорд Мирослава Клозе, но и самого Лионеля Месси. Но это не помогло ему хотя бы выйти в финал, не говоря уже о борьбе за второй для Мбаппе Кубок мира.

На клубном уровне мадридская команда провалила прошлый сезон, не завоевав ни одного трофея, поэтому даже 50 результативных действий во всех турнирах вряд ли помогут французу наконец выиграть "Золотой мяч". Хотя он даже попытался провести публичную рекламную кампанию, несколько раз прямо заявляя о своем желании забрать приз себе.

По слухам, Мбаппе уже сообщили, что он не попал даже в топ-5 голосования – и это его сильно разочаровало.

Ламин Ямаль



Ламин Ямаль / фото Getty Images

Испанский вундеркинд тоже принял участие в дискуссии о том, кто должен быть объявлен лучшим на церемонии в Лондоне. В пользу Ламина Ямаля говорит и триумф "Ла Фурии Рохи" на Мундиале в США, и классный сезон "Барселоны", которая уверенно разобралась с "Реалом" в борьбе за Примеру.

Никто и никогда не выигрывал "Золотой мяч" в подростковом возрасте, так что это стало бы очередной сказочной историей для Ламина. Но все же есть ощущение, что это тот случай, когда "следующий сезон – его". Осенью Ямаль выглядит практически бесспорно лучшим футболистом мира, так что больше шансов уже в 2027 году.

Гарри Кейн



Гарри Кейн / фото Getty Images

То, что прямо сейчас Гарри Кейн является лучшим нападающим планеты, мало у кого вызывает сомнения. 54 гола в 48 матчах за "Баварию" в прошлом сезоне – космическая статистика. Вот только организаторы и журналисты неоднократно заявляли, что "Золотой мяч" выигрывает не тот, кто забил больше всех, а тот, кто играет лучше всех, и это, мол, две большие разницы.

Одного нападающего мюнхенского клуба "Золотой мяч" уже когда-то несправедливо обошел стороной – Роберт Левандовский так и не дождался своей награды. Повторится ли эта история, пока говорить рано. Хотя инсайдеры уже слили в сеть информацию, что Кейн получил уведомление о своей победе и примет участие в специальной секретной фотосессии.

А что там Месси?

Какой бы сильной ни была любовь France Football и ФИФА к Месси, но серьезно говорить о том, что аргентинец получит награду в этом году, могут только самые преданные его поклонники. Футбольный гений еще раз проявил себя во всей красе на чемпионате мира, однако на фоне конкурентов этого уже недостаточно.

Также вряд ли стоит прогнозировать победу Родри, Эрлинга Холанда, Хвичи Кварацхелии или Рафиньи. Все они, безусловно, игроки топ-класса, однако до статуса "лучших из лучших" в сезоне 2025/2026 не дотянули.