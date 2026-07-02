Судьбу выхода в следующий раунд решил капитан команды Гарри Кейн. Нападающий Баварии забил два гола в заключительные 15 минут матча, переломил ход игры и принес англичанам победу, сообщает 24 Канал.

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Что сделал Кейн в матче против ДР Конго?

По информации аналитической компании Opta, этот успех стал историческим для сборной Англии. Лишь во второй раз в истории англичане смогли победить в матче чемпионата мира после того, как первыми пропустили гол. Впервые это произошло еще 60 лет назад в финале домашнего чемпионата мира 1966 года против Германии. Тогда Англия пропустила уже на 12-й минуте, но сумела переломить ход встречи и завоевать титул в драматичном, противоречивом овертайме.

Похожая ситуация возникла и в четвертьфинале ЧМ-1990 против Камеруна, однако сценарий того матча был иным. Англичане открыли счет, затем позволили сопернику дважды отличиться, а впоследствии сумели вырвать победу.

Продолжит ли сборная Англии свой путь на ЧМ-2026?

В 1/8 финала сборная Англии встретится со сборной Мексики – одной из стран-хозяек чемпионата мира. Матч состоится в понедельник, 6 июля, а стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

В гонке бомбардиров ЧМ-2026 Кейн с пятью забитыми мячами делит третье-четвертое место. У английского нападающего есть прекрасная возможность во второй раз в карьере стать лучшим "голеадором" чемпионата мира и завоевать "Золотую бутсу". Впервые он получил эту награду на Мундиале 2018 года.