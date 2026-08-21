Ни один игрок не получал самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе, будучи подростком. Но звезда "Барселоны" и сборной Испании, похоже, готов стать первым, пишет 24 Канал.

Как выглядит новый рейтинг фаворитов "Золотого мяча"

В начале августа главным претендентом на "Золотой мяч" стал Родри: полузащитник провел сильный чемпионат мира, на котором был удостоен награды лучшему футболисту.

Но уже после перехода опорного полузащитника в "Барселону" из "Манчестер Сити" его позиция в рейтинге изменилась: теперь он лишь третий.

На второй позиции расположился Гарри Кейн, который выиграл "Золотую бутсу" в прошлом сезоне с фантастическим показателем в 73 гола в официальных матчах за "Баварию" и сборную Англии.

А лидером вновь стал испанский вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль. 19-летний вингер может стать первым в истории футболистом, выигравшим "Золотой мяч" в подростковом возрасте.

Рейтинг "Золотого мяча" от GiveMeSport:

1. Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)

2. Гарри Кейн (Бавария и сборная Англии)

3. Родри (Барселона и сборная Испании)

4. Лионель Месси ("Интер Майами" и сборная Аргентины)

5. Усман Дембеле (ПСЖ и сборная Франции)

6. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид и сборная Франции)

7. Майкл Олисе (Бавария и сборная Франции)

8. Джуд Беллингем (Реал Мадрид и сборная Англии)

9. Деклан Райс ("Арсенал" и сборная Англии)

10. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити и сборная Норвегии)

Когда и где состоится церемония награждения "Золотым мячом"

В честь первого лауреата награды Стэнли Мэттьюза, который выиграл ее 70 лет назад, вместо Парижа "Золотой мяч" будут вручать на родине британца в Лондоне.

Имя обладателя самого престижного индивидуального трофея будет объявлено 26 октября 2026 года.