Ни один игрок не получал самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе, будучи подростком. Но звезда "Барселоны" и сборной Испании, похоже, готов стать первым, пишет 24 Канал.
Как выглядит новый рейтинг фаворитов "Золотого мяча"
В начале августа главным претендентом на "Золотой мяч" стал Родри: полузащитник провел сильный чемпионат мира, на котором был удостоен награды лучшему футболисту.
Но уже после перехода опорного полузащитника в "Барселону" из "Манчестер Сити" его позиция в рейтинге изменилась: теперь он лишь третий.
На второй позиции расположился Гарри Кейн, который выиграл "Золотую бутсу" в прошлом сезоне с фантастическим показателем в 73 гола в официальных матчах за "Баварию" и сборную Англии.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
А лидером вновь стал испанский вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль. 19-летний вингер может стать первым в истории футболистом, выигравшим "Золотой мяч" в подростковом возрасте.
Рейтинг "Золотого мяча" от GiveMeSport:
- 1. Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)
- 2. Гарри Кейн (Бавария и сборная Англии)
- 3. Родри (Барселона и сборная Испании)
- 4. Лионель Месси ("Интер Майами" и сборная Аргентины)
- 5. Усман Дембеле (ПСЖ и сборная Франции)
- 6. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид и сборная Франции)
- 7. Майкл Олисе (Бавария и сборная Франции)
- 8. Джуд Беллингем (Реал Мадрид и сборная Англии)
- 9. Деклан Райс ("Арсенал" и сборная Англии)
- 10. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити и сборная Норвегии)
Когда и где состоится церемония награждения "Золотым мячом"
В честь первого лауреата награды Стэнли Мэттьюза, который выиграл ее 70 лет назад, вместо Парижа "Золотой мяч" будут вручать на родине британца в Лондоне.
Имя обладателя самого престижного индивидуального трофея будет объявлено 26 октября 2026 года.