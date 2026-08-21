Жоден гравець не отримував найбільшу індивідуальну нагороду у світовому футболі у статусі тінейджера. Але зірка Барселони та збірної Іспанії, схоже, готовий стати першим, пише 24 Канал.

Як виглядає новий рейтинг фаворитів "Золотого м'яча"

На початку серпня головним претендентом на "Золотий м'яч" став вважатися Родрі: хавбек провів сильний чемпіонат світу, на якому був відзначений нагородою найкращому футболісту.

Але вже після переходу опорника у Барселону з Манчестер Сіті його позиція у рейтингу змінилася: тепер він лише третій.

На другій позиції розташувався Гаррі Кейн, який виграв "Золоту бутсу" минулого сезону з фантастичним показником у 73 голи в офіційних матчах за Баварію та збірну Англії.

А лідером знову став іспанський вундеркінд Барселони Ламін Ямаль. 19-річний вінгер може стати першим в історії футболістом, який виграє "Золотий м'яч" у підлітковому віці.

Рейтинг "Золотого м'яча" від GiveMeSport:

1. Ламін Ямаль (Барселона і збірна Іспанії)

2. Гаррі Кейн (Баварія і збірна Англії)

3. Родрі (Барселона і збірна Іспанії)

4. Ліонель Мессі (Інтер Маямі і збірна Аргентини)

5. Усман Дембеле (ПСЖ і збірна Франції)

6. Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид і збірна Франції)

7. Майкл Олісе (Баварія і збірна Франції)

8. Джуд Беллінгем (Реал Мадрид і збірна Англії)

9. Деклан Райс (Арсенал і збірна Англії)

10. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті і збірна Норвегії)

Коли та де відбудеться нагородження "Золотим м'ячем"

На честь першого переможця нагороди Стенлі Меттьюза, який виграв 70 років тому, замість Парижа "Золотий м'яч" вручатимуть на батьківщині британця у Лондоні.

Ім'я володаря найпрестижнішого індивідуального трофею буде названо 26 жовтня 2026 року.