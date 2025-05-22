Из-за этого возникает вопрос у ценителей бокса, кто же будет доминировать в будущем в супертяжелом дивизионе. Своим мнением на этот счет поделился бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью.

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Приятное признание для проспекта

Британец выделил своего земляка Мозеса Итауму, которого часто сравнивают с Майком Тайсоном. Он считает, что у 20-летнего боксера есть все данные, чтобы стать новой звездой бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Мозес – самая большая звезда британского бокса. Он – будущее. Я всегда думал, что его может сдерживать размер, но он достаточно хорош. Александр Усик показал, что размер – это не главное. Мозес еще юноша. Я вижу в нем потенциал,

– сказал Беллью.

Отметим, что Мозес Итаума дебютировал на профессиональном уровне в начале 2023 года. Всего он провел 11 боев, в которых одержал все победы (9 нокаутом).

Справка. Следующий поединок юного британца состоится уже 24 мая. Его соперником станет опытный американец Майк Балоган.

Напомним, что ранее Тони Беллью сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, в котором на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.