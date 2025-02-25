Должны решить это в течение следующей недели, – Уоррен назвал двух потенциальных соперников Дюбуа

В субботу, 22 февраля, в столице Саудовской Аравии состоялся вечер бокса. Одним из его главных событий должен был стать бой Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер за чемпионский пояс IBF.

Он был отменен в последний момент из-за болезни британца. Поэтому титул остался у "Динамита" и пока неизвестно, кто станет его следующим соперником.

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С кем планирует драться Дюбуа

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что этот вопрос команда Даниэля Дюбуа планирует решить в ближайшее время. Сейчас они рассматривают два основных варианта, среди которых нет Джозефа Паркера и Владимира Кличка, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

"Надо смотреть на следующий шаг, и я думаю, что это будет или Усик в бою за все четыре пояса, или, возможно, Эй Джей. Мы должны решить это в течение следующей недели или около того.

Мы обсудим варианты с командой и примем решение. Каждое мнение важно, но самое важное мнение Даниэля, ведь именно он выходит на ринг, поэтому принимает окончательное решение", – сказал Уоррен.

Справка. Дюбуа уже выходил на ринг и с Усиком, и с Джошуа. Украинцу он проиграл нокаутом в девятом раунде, а Эй Джея победил досрочно в пятом после серии нокдаунов.

Напомним, что всего на профессиональном уровне "Динамит" провел 24 боя. В них он одержал 22 победы и потерпел два поражения.