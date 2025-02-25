Він був скасований в останній момент через хворобу британця. Тож титул залишився в "Динаміта" й наразі невідомо, хто стане його наступним суперником.

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З ким планує битися Дюбуа

Промоутер Френк Воррен розповів, що це питання команда Даніеля Дюбуа планує вирішити найближчим часом. Наразі вони розглядають два основні варіанти, серед яких немає Джозефа Паркера та Володимира Кличка, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

"Треба дивитися на наступний крок, і я думаю, що це буде або Усик у бою за всі чотири пояси, або, можливо, Ей Джей. Ми маємо вирішити це протягом наступного тижня або близько того.

Ми обговоримо варіанти з командою та приймемо рішення. Кожна думка важлива, але найважливіша думка Даніеля, адже саме він виходить на ринг, тому приймає остаточне рішення", – сказав Воррен.

Довідка. Дюбуа вже виходив на ринг і з Усиком, і з Джошуа. Українцю він програв нокаутом у дев'ятому раунді, а Ей Джея переміг достроково у п'ятому після серії нокдаунів.

Нагадаємо, що всього на професійному рівні "Динаміт" провів 24 бої. У них він здобув 22 перемоги та зазнав двох поразок.