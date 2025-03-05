Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников британца, выделив фаворита

Эдди Хирн рассказал о планах Энтони Джошуа. Он заявил, что его клиент может провести следующий бой против одного из пяти соперников.

Эй Джей в последний раз выходил на ринг в сентябре 2024 года. Ожидается, что следующий поединок звездный британец проведет в начале лета.

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В приоритете реванш с "Динамитом"

Его промоутер Эдди Хирн заявил, что сейчас активно ведет переговоры и имеет несколько вариантов для Джошуа. Среди них один является приоритетным, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Дюбуа все еще первая опция и фаворит, это был бы большой реванш. В идеальном мире это был бы поединок Джошуа против Фьюри, но мы понимаем ситуацию.

Также еще есть варианты с Джозефом Паркером, Агитом Кабаелом и Деонтеем Уайлдером. Мы знаем, что Турки аль-Шейх хочет увидеть бой с Уайлдером", – сказал Хирн.

Справка. Энтони Джошуа на профессиональном уровне провел 32 боя. В них он одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Напомним, что в последнем поединке Эй Джей проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа уже в пятом раунде.