Ей Джей востаннє виходив на ринг у вересні 2024 року. Очікується, що наступний поєдинок зірковий британець проведе на початку літа.

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У пріоритеті реванш з "Динамітом"

Його промоутер Едді Хірн заявив, що наразі активно веде переговори та має декілька варіантів для Джошуа. Серед них один є пріоритетним, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Дюбуа все ще перша опція та фаворит, це був би великий реванш. В ідеальному світі це був би поєдинок Джошуа проти Ф'юрі, але ми розуміємо ситуацію.

Також ще є варіанти з Джозефом Паркером, Агітом Кабаєлом і Деонтеєм Вайлдером. Ми знаємо, що Туркі аль-Шейх хоче побачити бій з Вайлдером", – сказав Хірн.

Довідка. Ентоні Джошуа на професійному рівні провів 32 бої. У них він здобув 28 перемог і зазнав чотирьох поразок.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ей Джей програв нокаутом Даніелю Дюбуа вже у п'ятому раунді.