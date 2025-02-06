Молодежная сборная Украины получила своих соперников на отборе на Евро-2027

Сборная Украины U-21 узнала своих будущих соперников на отборе на чемпионат Европы-2027. "Сине-желтые" будут противостоять четырем командам.

В марте 2025 года начнется отбор на Евро-2027. Сборная Украины уже получила своих будущих соперников, пишет 24 канал.

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Соперники Украины на отборе

Перед жеребьевкой Украина попала в первую корзину команд. Это произошло благодаря выходу на два последних молодежных Евро - в 2023 и 2025 годах.

Украина попала в группу H, где встретится с Хорватией, Венгрией, Турцией и Латвией.

Матчи отбора состоятся в период с марта 2025-го по октябрь 2026-го. Плей-офф для четырех команд, которые займут второе место в группе пройдет в ноябре.

Отметим, что первый тур состоится с 17 по 25 марта 2025 года.