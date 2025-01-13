Хэйни уже выбрал себе будущих соперников: он проведет реванш против скандального боксера

Девин Хейни уже выбрал себе следующих соперников после возвращения на ринг. В 2025 году боксер проведет два поединка.

Недавно Девин Хейни анонсировал свое возвращение на ринг. Боксер проведет первое противостояние в марте 2025 года.

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Кто станет соперником Хейни

Боксер выбрал двух наиболее вероятных соперников, с которыми встретится на ринге в 2025 году, пишет 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Американец отметил, что еще не знает соперника именно на март. Однако Турки разработал для него план.

В 2025 году должны состояться мои бои с Райаном Гарсией и Теофимо Лопесом. Я думаю, что они состоятся, и, как я уже сказал, я с нетерпением жду 2025 года,

– сказал Хейни.

Он также добавил, что бой с Гарсией имеет знаки вопроса и это незавершенное дело.

Напомним, что в апреле 2024 года Девин Хэйни сенсационно проиграл Райану Гарсии, однако вскоре у Райана обнаружили положительные допинг-пробы. Несмотря на это результаты первого боя не аннулировали.