Нещодавно Девін Хейні анонсував своє повернення на ринг. Боксер проведе перше протистояння у березні 2025 року.

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Хто стане суперником Хейні

Боксер обрав двох найімовірніших суперників, з якими зустрінеться на рингу у 2025 році, пише 24 канал з посиланням на The Stomping Ground.

Американець зазначив, що ще не знає суперника саме на березень. Однак Туркі розробив для нього план.

У 2025 році мають відбутися мої бої з Раяном Гарсією та Теофімо Лопесом. Я думаю, що вони відбудуться, і, як я вже сказав, я з нетерпінням чекаю 2025 року,

– сказав Хейні.

Він також додав, що бій з Гарсією має знаки питання і це незавершена справа.

Нагадаємо, що в квітні 2024 року Девін Хейні сенсаційно програв Раяну Гарсії, однак незабаром у Раяна виявили позитивні допінг-проби. Попри це результати першого бою не анулювали.