Наразі невідомо, в якій ваговій категорії українець збирається битися. Одним із потенційних суперників для нього часто називають володаря пояса IBF у крузервейті Джея Опетаю.

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Потенційна битва двох чемпіонів

Олександр Усик відреагував на такі розмови, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV. Він розповів, що думає про австралійського бійця та чи розглядає можливість розділити з ним ринг у майбутньому.

Чи поб’юся я з Опетаєю? Не знаю, можливо. Опетая – чудовий боєць. Зараз я не думаю про бокс. Я думаю тільки про свій відпочинок і червоне вино. Зараз тільки відпочинок, ніяких думок про бокс. Я продовжу боксувати,

– сказав Усик.

Зазначимо, що Джея Опетаю часто називають "Австралійським Усиком". Його порівнюють з українцем через схожість стилів і габаритів.

До слова. На професійному рівні Опетая провів 27 боїв, у яких здобув усі перемоги. Він неодноразово заявляв, що поважає Усика й хотів би провести з ним очний поєдинок.

Нагадаємо, що востаннє австралієць виходив на ринг 8 січня. Він захистив свій чемпіонський пояс IBF, нокаутувавши Девіда Н'їку вже в четвертому раунді.