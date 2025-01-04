У ніч з 20 на 21 квітня 2024 року, у Нью-Йорку відбувся бій між Девіном Хейні та Раяном Гарсією. Хейні повинен був захистити титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі, однак поступився своєму супернику.

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Хейні повертається на ринг

У своїх соцмережах боксер оголосив про повернення у бокс в 2025 році, пише 24 канал з посиланням на X Девіна Хейні. Щоправда, ніяких подробиць він не повідомив.

Березень... Я повертаюся,

– написав Девін Хейні.

Довідка. Після бою з Хейні у Раяна Гарсії виявили дві позитивні допінг-проби. У крові боксера знайшли заборонену речовину під назвою остарін, однак попри це результати протистояння не анулювали.

Нагадаємо, що навесні 2023 року Девін Хейні в скандальному поєдинку переміг Василя Ломаченка.