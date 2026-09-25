"С ним интересно": Георгий Ермаков отдал должное тренеру вратарей сборной Украины

В сборной Украины впервые за долгое время наблюдается сильная конкуренция на позиции вратаря – Анатолию Трубину не хватает игровой практики в клубе, что открывает шансы для Дмитрия Ризника и Георгия Ермакова. Представитель ФК "Харьков" рассказал о том, что происходит в основной команде.

В эксклюзивном интервью 24 Канала Ермаков ответил на вопросы об отношениях с партнерами по позиции, а также прокомментировал работу с Рустамом Худжамовым, который в команде Андреа Мальдери отвечает за вратарей.

Здоровая конкуренция

Георгий Ермаков, который во второй раз включен в список игроков сборной Украины, заявил, что дебютировать на поле в футболке с тризубом – это его большая цель и мечта. Однако он осознает, что это может произойти позже, ведь на позиции вратаря есть другие сильные футболисты – Анатолий Трубин и Дмитрий Ризник.

Конкуренция, безусловно, есть – в сборной иначе быть не может. Но она здоровая. В конце концов, у всех нас одна цель – результат сборной Украины,

– отметил Ермаков.

Работа с Рустамом Худжамовым

Харизматичный и требовательный Рустам Худжамов в настоящее время занимает в тренерском штабе должность тренера вратарей. Как признался Ермаков, работать с бывшим голкипером "Шахтера" и "Мариуполя" – это действительно интересный опыт.

Он сам прошел большой путь как вратарь и хорошо понимает нашу позицию не только с тренерской точки зрения. У него есть свои требования и подход к работе. В сборной в целом очень высокий уровень тренировок,

– подчеркнул вратарь ФК "Харьков".

Свой шанс Ермаков может получить уже в первом матче Лиги наций против Венгрии – Андреа Мальдера включил его в заявку на матч.