Георгий Ермаков уже второй раз подряд получает вызов в сборную Украины после того, как ее возглавил итальянец Андреа Мальдера. Вратарь пока не провел ни одной минуты на поле, но в условиях самого длительного осеннего сбора в истории, включающего сразу четыре матча, может получить свой шанс.

На клубном уровне у 24-летнего футболиста уже немало опыта, в том числе и зарубежного. Киевлянин, прошедший академию "Шахтера", летом стал игроком харьковского клуба после того, как поиграл в чемпионате Израиля.

24 Канал пообщался с голкипером о его перспективах в национальной сборной, опыте выступлений в Израиле, серебре УПЛ с "Александрией" и личной жизни.

Сборная Украины: атмосфера и конкуренция

Вы уже во второй раз в лагере сборной Украины, конечно же, ждете дебюта. Как вас приняли в команде?

Конечно, дебютировать за национальную сборную – это моя большая цель и мечта. Но я понимаю, что все должно прийти в свое время. Моя задача сейчас – на каждой тренировке показывать максимум и быть готовым. В команде меня приняли очень хорошо. Здесь прекрасная атмосфера, поэтому адаптироваться было легко.



Георгий Ермаков в сборной Украины / фото УАФ

С другими вратарями чувствуете конкуренцию или только партнерство и поддержку?

Конкуренция, безусловно, есть – в сборной иначе быть не может. Но она здоровая. В конце концов, у всех нас одна цель – результат сборной Украины.

Сложно ли тренироваться под руководством Рустама Худжамова?

С Рустамом работать интересно. Мне нравится, что он сам прошел большой путь как вратарь и хорошо понимает нашу позицию не только с тренерской точки зрения. У него есть свои требования и подход к работе. В сборной в целом очень высокий уровень тренировок, поэтому каждая такая работа идет тебе на пользу.

Лига Наций: настрой

У вас был разговор с Андреа Мальдерой?

Нет, личной беседы не было. Пока. Вызов в сборную – это показатель того, что за мной следят и видят мою работу. А дальше все зависит от меня. Надо доказывать себя на каждой тренировке.



Лигу Наций иногда называют товарищеским, несерьезным турниром. А как вам формат и соперники по группе?

Я вообще не очень понимаю, как матч сборной можно называть товарищеским или несерьезным. Когда ты играешь за Украину, ты в любом матче хочешь побеждать.

Чемпионат Израиля: снова футбол во время войны

Вы выступали в чемпионате Израиля, экзотическом для украинских болельщиков. Чем отличается футбол там от нашего?

В Израиле футбол более эмоциональный и открытый. Там очень жаркая атмосфера на стадионах, болельщики живут футболом. Сам чемпионат довольно интенсивный, многие команды стараются играть в атаку, поэтому для меня это был хороший опыт.



Георгий Ермаков в "Маккаби" / фото ФК "Маккаби" Хайфа

Чувствовали ли вы себя в безопасности, учитывая, что там, как и в Украине, шла война?

Что касается войны – конечно, были моменты, когда было неспокойно. Были тревоги, были разные ситуации. Но, к сожалению, как украинец, ты уже понимаешь, как вести себя в таких условиях. Соблюдаешь правила безопасности и продолжаешь жить и работать. Хотя к войне, думаю, невозможно по-настоящему привыкнуть.

Серебро УПЛ: Александрия переписала историю

Вы – один из создателей исторического успеха "Александрии", завоевавшей серебро чемпионата Украины. Почему удалось подняться так высоко?

Тот сезон навсегда останется для меня особенным. Думаю, наш главный секрет был в команде. У нас был очень сильный коллектив, правильная атмосфера внутри, четкие требования тренерского штаба и огромное желание доказать, что мы можем бороться с лучшими.

Мы не заглядывали слишком далеко вперед. Старались двигаться от матча к матчу, и в какой-то момент поняли, что можем совершить что-то поистине историческое. Серебряные медали стали результатом большой работы всех людей в клубе.

Вам обидно видеть, что "Александрия" на следующий сезон сразу же вылетела и теперь играет только в Первой лиге?

Я был разочарован, когда "Александрия" вылетела в Первую лигу. Там осталось много людей, которых я знаю и уважаю. У меня с этим клубом связано много хороших воспоминаний. Надеюсь, команда сможет как можно скорее вернуться в Премьер-лигу, где она и должна быть.

Переход в Харьков: новый вызов

Этим летом вы стали игроком "Харькова". Были ли у вас другие варианты? Почему выбрали именно этот клуб?

Был интерес со стороны других клубов. Со стороны Харькова я почувствовал конкретный интерес и понял, что от меня ожидают. Мне понравились амбиции клуба и видение нашего сотрудничества. Поэтому после всех переговоров я решил, что на данном этапе карьеры это правильный шаг для меня.

Свадьба в разгар сезона

Поздравляем с свадьбой! Почему решили оформить отношения в середине сезона, а не летом?

Спасибо! На самом деле мы не привязывали это к футбольному календарю. Для нас это было личное решение и важный момент в жизни. Когда поняли, что хотим сделать это именно сейчас, не видели смысла переносить только потому, что идет сезон. Конечно, в футболе всегда непросто найти идеальный момент: матчи, сборы, тренировки, переезды. Поэтому мы просто выбрали дату, которая нам подходила, и сделали этот день особенным для нас. Я очень счастлив, что мы приняли именно такое решение





В сети начали писать, что ваша жена участвовала в "Холостяке", хотя это оказалось не так. Как вы оба на это отреагировали?

Мы посмеялись. Наверное, это лучшая реакция. Жена тоже отнеслась к этому с юмором. Когда ты точно знаешь, что это выдумка, сложно серьезно на такое реагировать.