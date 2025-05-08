Футболисты Шахтера уже знают имя преемника Пушича: с кем клуб ведет переговоры

Главный тренер Марино Пушич вероятнее всего вскоре покинет Шахтер. Футболисты клуба уже знают имя следующего тренера.

После неудач Шахтера в сети активно распространялась информация относительно возможной отставки Марино Пушича. Ожидается, что наставник может покинуть клуб уже в конце текущего сезона.

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Кто заменит Пушича в Шахтере

Боснийский специалист уже проинформирован о том, что он вскоре может быть уволен, пишет 24 канал со ссылкой на спортивного журналиста Ягиза Сабунчуоглу.

Шахтер ведет переговоры с тренером Эюпспора Арда Тураном и вероятнее всего, что именно он возглавит команду. Это уже активно обсуждается среди футболистов "горняков".

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна лично летал в Стамбул, где провел переговоры с Тураном. Это уже не первая встреча с турецким специалистом, однако "горняки" опровергают любую информацию о контакте с Арда Тураном.

Справка. Шахтер занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ.

Отметим, что турецкий специалист возглавляет Эюпспор с 2023 года, что стало его первым тренерским опытом. Сейчас команда находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.