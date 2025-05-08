Футболисты Шахтера уже знают имя преемника Пушича: с кем клуб ведет переговоры
- Главный тренер Шахтера Марино Пушич может покинуть клуб в конце сезона, и футболисты уже знают имя следующего тренера.
- Шахтер ведет переговоры с тренером Эюпспора Арда Тураном, но официальные источники опровергают контакт с ним.
- Спортивный директор Дарио Срна встречался с Тураном в Стамбуле, несмотря на отрицание информации о переговорах.
- Шахтер сейчас занимает третью позицию в УПЛ, а Туран возглавляет Эюпспор с 2023 года, команда которого на шестой позиции в Турции.
Главный тренер Марино Пушич вероятнее всего вскоре покинет Шахтер. Футболисты клуба уже знают имя следующего тренера.
После неудач Шахтера в сети активно распространялась информация относительно возможной отставки Марино Пушича. Ожидается, что наставник может покинуть клуб уже в конце текущего сезона.
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Кто заменит Пушича в Шахтере
Боснийский специалист уже проинформирован о том, что он вскоре может быть уволен, пишет 24 канал со ссылкой на спортивного журналиста Ягиза Сабунчуоглу.
Шахтер ведет переговоры с тренером Эюпспора Арда Тураном и вероятнее всего, что именно он возглавит команду. Это уже активно обсуждается среди футболистов "горняков".
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна лично летал в Стамбул, где провел переговоры с Тураном. Это уже не первая встреча с турецким специалистом, однако "горняки" опровергают любую информацию о контакте с Арда Тураном.
Справка. Шахтер занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ.
Отметим, что турецкий специалист возглавляет Эюпспор с 2023 года, что стало его первым тренерским опытом. Сейчас команда находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.