Після невдач Шахтаря в мережі активно поширювалася інформація щодо можливої відставки Маріно Пушича. Очікується, що наставник може покинути клуб вже наприкінці поточного сезону.

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Хто замінить Пушича у Шахтарі

Боснійський фахівець вже проінформований про те, що він незабаром може бути звільнений, пише 24 канал з посиланням на спортивного журналіста Ягіза Сабунчуоглу.

Шахтар веде переговори з тренером Еюпспора Арда Туран і найімовірніше, що саме він очолить команду. Це вже активно обговорюється серед футболістів "гірників".

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна особисто літав до Стамбулу, де провів перемовини з Тураном. Це вже не перше зустріч з турецьким фахівцем, однак "гірники" спростовують будь-яку інформацію про контакт з Арда Тураном.

Довідка. Шахтар посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ.

Відзначимо, що турецький фахівець очолює Еюпспор з 2023 року, що стало його першим тренерським досвідом. Наразі команда перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.