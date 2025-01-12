Кубок мира-2024/2025: где смотреть биатлонные гонки в Украине

Уже вскоре начнется новый биатлонный сезон. Кубок мира-2024/2025 откроет этап в финском Контиолахти.

30 ноября в финском Контиолахти начнется новый сезон Кубка мира. Программу нового биатлонного сезона откроет одиночная смешанная эстафета, пишет 24 канал.

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Где смотреть биатлонные гонки в Украине

Всего в календаре Кубка мира-2024/2025 запланировано 9 этапов, а также чемпионат мира. Он состоится в феврале 2025 года в швейцарском Ленцерхайде.

В Украине официальным транслятором биатлонных соревнований является телеканал Суспільне Спорт. Также просмотр гонок Кубка мира будет доступен на региональных каналах Суспільного.

Отметим, что последние биатлонные гонки сезона-2024/2025 состоится 23 марта в норвежском Холменколене. Это будут женский и мужской масс-старты.