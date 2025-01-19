Украинцы провалили масстарт в Рупольдинге: результаты мужской гонки
В воскресенье, 19 января, в Рупольдинге состоялось два масстарта. Первыми соревновались мужчины.
Украина была представлена двумя биатлонистами. На старт вышли Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин, пишет 24 канал.
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Кто одержал победу в масстарте
Украинские биатлонисты показали не лучший результат во время гонки. Дмитрий Пидручный без промахов прошел первый огневой рубеж, однако в дальнейшем стрельба не сложилась. Виталий Мандзин также лишь однажды закрыл все мишени.
Оба украинца оказалось вне топ-20.
Победу неожиданно одержал итальянец Томмасо Джакомел. Вторую и третью позицию заняли норвежцы Стурла Легрейд и Йоханнес Бё.
Результаты мужского масстарта в Рупольдинге:
1. Томмасо Джакомел (0+0+0+0+0)
2. Стурла Легрейд (1+0+0+0+0)
3. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+0+0+1)
...
21. Дмитрий Пидручный (0+1+2+1)
25. Виталий Мандзин (1+1+0+2)
Отметим, что 19 января в 16:00 состоится также женский масстарт.