Ожидалось, что Йоханнес Бё завершит профессиональную карьеру после Олимпиады-2026. Однако спортсмен пересмотрел свое решение, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Йоханнеса Бё.

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Бё завершит карьеру

Спортсмен написал пост, в котором сообщил, что сезон-2024/2025 станет последним в его карьере. Он попрощается с болельщиками во время последнего этапа в норвежском Холменколлене.

"13 лет я был частью лучшей национальной сборной, с лучшими спонсорами. Предыдущие шесть сезонов я совмещал спорт высокого уровня с семейной жизнью. Было фантастически, но также и сложно.

Теперь чувствую, что пришло время расставить приоритеты семье.

По плану должен был продолжить еще год, однако олимпийская подготовка требует еще большего, в том числе и от людей вокруг меня. Я до сих пор люблю соревноваться, но сейчас соревновательных дней немного по сравнению с другими.

Давайте насладимся последними стартами вместе, прежде чем завершить красиво в Холменколлене", – написал Йоханнес Бё.

Справка. Сейчас он является лидером общего зачета Кубка мира.

Отметим, что спортсмен близок к побитию абсолютного рекорда Бьорндалена. Чтобы превзойти достижение земляка, ему осталось 7 личных побед.