Очікувалося, що Йоганнес Бьо завершить професійну кар'єру після Олімпіади-2026. Однак спортсмен переглянув своє рішення, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Йоганнеса Бьо.

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Бьо завершить кар'єру

Спортсмен написав пост, у якому повідомив, що сезон-2024/2025 стане останнім у його кар'єрі. Він попрощається з вболівальниками під час останнього етапу у норвезькому Голменколлені.

"13 років я був частиною найкращої національної збірної, з найкращими спонсорами. Попередні шість сезонів я поєднував спорт найвищого рівня із сімейним життям. Було фантастично, але також і складно.

Тепер відчуваю, що настав час розставити пріоритети сім'ї.

За планом мав продовжити ще рік, проте олімпійська підготовка вимагає ще більшого, зокрема й від людей навколо мене. Я досі люблю змагатися, але нині змагальних днів небагато порівняно з іншими.

Давайте насолодимося останніми стартами разом, перш ніж завершити красиво у Голменколлені", – написав Йоганнес Бьо.

Довідка. Наразі він є лідером Загального заліку Кубка світу.

Відзначимо, що спортсмен близький до побиття абсолютного рекорду Бйорндалена. Щоб перевершити досягнення земляка, йому лишилося 7 особистих перемог.