Подвела стрельба: Украина финишировала восьмой в мужской эстафете Кубка мира в Антхольце
В субботу, 25 января, на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антгольц-Антерсельве состоялось две гонки. Программу соревновательного дня закрывала мужская эстафета.
В стартовый лист мужской эстафеты в Антхольце попала 21 команда. Сборная Украины выступала под седьмым номером, пишет 24 Канал.
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Как выступил украинский квартет в эстафете
Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
Стартером "сине-желтых" был Пидручный. Капитан сборной Украины закрыл все мишени на двух огневых рубежах. Некоторое время Дмитрий лидировал в гонке. Однако на передаче эстафеты он был вторым с отставанием в 3,5 секунды.
На втором этапе гонку продолжил Виталий Мандзин. Он использовал три дополнительных патрона и пытался бежать в темпе лидеров гонки. И все же Виталий не сумел удержать вторую позицию и передал эстафету четвертым. На экваторе гонки украинцы имели отставание в 1:01,6.
Антон Дудченко после чистой "лежки" поднялся на третье место. Однако на "стойке" украинец заработал круг штрафа и оказался на девятой позиции.
Финишер нашей команды Тарас Лесюк идеально отработал два огневых рубежа и завершил гонку на восьмом месте. Тарас сумел отыграть одну позицию.
Победителем мужской эстафеты в Антхольце стала сборная Франции. Второе место заняла Норвегия, а "бронзу" завоевала Швеция.
Результат мужской эстафеты в Ангольце
- 1. Франция (0+4) 1:13:33.6
- 2. Норвегия (0+12) +43.6
- 3. Швеция (1+8) +44.0
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- 8. Украина (1+9) +3:30.2
В последний соревновательный день шестого этапа Кубка мира запланированы женская эстафета (начало в 13:05) и мужской персьют (начало в 15:45).