Подвела стрельба: Украина финишировала восьмой в мужской эстафете Кубка мира в Антхольце

В субботу, 25 января, на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антгольц-Антерсельве состоялось две гонки. Программу соревновательного дня закрывала мужская эстафета.

В стартовый лист мужской эстафеты в Антхольце попала 21 команда. Сборная Украины выступала под седьмым номером, пишет 24 Канал.

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Как выступил украинский квартет в эстафете

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Стартером "сине-желтых" был Пидручный. Капитан сборной Украины закрыл все мишени на двух огневых рубежах. Некоторое время Дмитрий лидировал в гонке. Однако на передаче эстафеты он был вторым с отставанием в 3,5 секунды.

На втором этапе гонку продолжил Виталий Мандзин. Он использовал три дополнительных патрона и пытался бежать в темпе лидеров гонки. И все же Виталий не сумел удержать вторую позицию и передал эстафету четвертым. На экваторе гонки украинцы имели отставание в 1:01,6.

Антон Дудченко после чистой "лежки" поднялся на третье место. Однако на "стойке" украинец заработал круг штрафа и оказался на девятой позиции.

Финишер нашей команды Тарас Лесюк идеально отработал два огневых рубежа и завершил гонку на восьмом месте. Тарас сумел отыграть одну позицию.

Победителем мужской эстафеты в Антхольце стала сборная Франции. Второе место заняла Норвегия, а "бронзу" завоевала Швеция.

Результат мужской эстафеты в Ангольце

1. Франция (0+4) 1:13:33.6

2. Норвегия (0+12) +43.6

3. Швеция (1+8) +44.0

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8. Украина (1+9) +3:30.2

В последний соревновательный день шестого этапа Кубка мира запланированы женская эстафета (начало в 13:05) и мужской персьют (начало в 15:45).