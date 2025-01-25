В субботу, 25 января, в Антхольце состоялся женский персьют. По итогам спринта в гонку отобрались четыре украинки, пишет 24 Канал.
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Две украинки попали в зачетную зону
Всего в стартовый лист персьюта попали 60 спортсменок. Украину представляли Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко и Елена Городна.
Лучший результат среди украинок продемонстрировала Юлия Джима. Она на ноль отстреляла первые два огневых рубежа, но на двух следующих допустила три промаха. В итоге она завершила гонку на 18-м месте. Отметим, что в спринте Юлия была десятой.
Кристина Дмитренко с двумя промахами попала в зачетную зону, финишировав на 30 месте. А вот Ирина Петренко и Елена Городная, которые улучшили свои результаты, завершили гонку на 44-м и 51-м местах соответственно.
Победительницей персьюта стала француженка Лу Жанмонно, которая накануне выиграла спринт. На пьедестале компанию ей составили Жюлия Симон из Франции и немка Франциска Пройс.
Результат женского персьюта в Антхольце
- 1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) 29:44,0
- 2. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+0+0) +24,1
- 3. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+0+0+0) +53,6
...
- 18. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+2) +2:48,9
- 30. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0+1) +3:31,5
- 44. Ирина Петренко (Украина, 0+0+1+1+1) +4:31,5
- 51. Елена Городна (Украина, 0+1+2+1) +5:19,0
Напомним, что сегодня также состоится мужская эстафета. Гонка начнется в 15:55 по киевскому времени.