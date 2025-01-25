У суботу, 25 січня, в Антгольці відбувся жіночий персьют. За підсумком спринту до гонки відібралися чотири українки, пише 24 Канал.

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Дві українки потрапили до залікової зони

Всього до стартового листа персьюту потрапили 60 спортсменок. Україну представляли Юлія Джима, Христина Дмитренко, Ірина Петренко та Олена Городна.

Найкращий результат серед українок продемонструвала Юлія Джима. Вона на нуль відстріляла перші два вогневі рубежі, але на двох наступних допустила три хиби. У підсумку вона завершила гонку на 18-му місці. Зазначимо, що у спринті Юлія була десятою.

Христина Дмитренко з двома промахами потрапила до залікової зони, фінішувавши на 30 місці. А от Ірина Петренко та Олена Городна, які покращили свої результати, завершили гонку на 44-му та 51-му місцях відповідно.

Переможницею персьюту стала француженка Лу Жанмонно, яка напередодні виграла спринт. На п'єдесталі компанію їй склали Жюлія Сімон з Франції та німкеня Франциска Пройс.

Результат жіночого персьюту в Антгольці

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) 29:44,0

2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+0) +24,1

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+0+0+0) +53,6

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18. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+2) +2:48,9

30. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+1) +3:31,5

44. Ірина Петренко (Україна, 0+0+1+1) +4:31,5

51. Олена Городна (Україна, 0+1+2+1) +5:19,0

Нагадаємо, що сьогодні також відбудеться чоловіча естафета. Гонка розпочнеться о 15:55 за київським часом.