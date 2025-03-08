В субботу. 8 марта, состоялся женский персьют. В составе сборной Украины участие в гонке приняли две биатлонистки: Юлия Джима и Кристина Дмитренко, сообщает 24 канал.

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Как украинки выступили в персьюте

Юлия Джима показала лучший результат среди украинских биатлонисток. Олимпийская чемпионка допустила одну ошибку на четырех огневых рубежах и финишировала на 25-м месте.

Кристина Дмитренко также попала в топ-30 персьюта. Украинская биатлонистка сделала два штрафных круга на стрельбе и завершила гонку на 30-й позиции.

Триумфатором женских гонок преследования стала Жюлия Симон из Франции. Второе место за шведской биатлонисткой Анной Эберг. На третьей позиции финишировала француженка Осеан Мишелон.

Результат женского персьюта:

1. Жюлия Симон (0+1+0+0) 30:56.0

2. Ханна Эберг (0+1+0+1+1) +17.2

3. Осеан Мишелон (1+0+0+1) +19.2

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25. Юлия Джима (0+0+1+0) +2:33.8

30. Кристина Дмитренко (1+0+1+0) +3:01.8

Напомним, что в последний день 7-го этапа Кубка мира по биатлону 9 марта состоится женская эстафета. Начало гонки в чешском Нове-Место в 17:45 по киевскому времени.