Последний этап Кубка мира в сезоне: расписание биатлонных гонок в Хольменколлене

В пятницу, 21 марта, начнется девятый этап Кубка мира-2024/2025 по биатлону. Он состоится в норвежском Хольменколлене.

Перед этими соревнованиями сборная Украины занимает восьмые места в мужском и женском зачете Кубка наций. Также двое наших спортсменов находятся в топ-20 индивидуального рейтинга – Юлия Джима и Дмитрий Пидручный располагаются на 18 и 19 местах соответственно, сообщает 24 канал.

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Полная программа девятого этапа Кубка мира

Соревнования в живописной части района Вестре Акер в Осло будут разбиты на три дня. В течение них состоится суммарно шесть гонок.

Первыми на трассу выйдут мужчины, которые проведут 21 марта спринт. Закончится же этап в Хольменколлене 23 марта женским масс-стартом.

9-й этап Кубка мира (21-23 марта), Хольменколлен, Норвегия

21 марта (14:30) – мужской спринт, 10 километров

21 марта (17:15) – женский спринт, 7,5 километра

22 марта (14:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

22 марта (16:50) – женская гонка преследования, 10 километров

23 марта (14:15) – мужской масс-старт, 15 километра

23 марта (16:45) – женский масс-старт, 12,5 километра

Напомним, что в нынешнем сезоне украинские спортсмены имеют в активе одну медаль на этапах Кубка мира – "бронза" в мужской эстафете в Нове-Место.