Двое украинцев попали в топ-40 мужского спринта на Кубке мира в Нове-Место

В чешском Нове-Место возобновились соревнования Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день седьмого этапа состоялась мужская спринтерская гонка.

В стартовый лист мужского спринта попали 98 спортсменов. Украину в гонке представляли четыре биатлониста: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Артем Тищенко, пишет 24 Канал.

Читайте также Седьмой этап Кубка мира: расписание биатлонных гонок в Нове-Место

Как выступили украинцы в спринте

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный. Лидер сборной Украины допустил два промаха на "лежке", но закрыл все мишени на втором огневом рубеже. В итоге Дмитрий завершил гонку на 35-м месте.

В зачетную зону попал также Виталий Мандзин. 21-летний украинец допустил лишь один промах и финишировал 38-м.

Артем Тищенко и Антон Дудченко выступили ниже своих возможностей. Они не закрыли только по одной мишени, но значительно уступали ходом соперникам. В итоге только Дудченко сумел квалифицироваться в персьют.

Триумфатором мужского спринта стал француз Эмильен Жаклен. Он продемонстрировал идеальную стрельбу и с преимуществом в 19.8 секунд выиграл гонку у итальянца Томмазо Джакомеля. "Бронза" досталась Йоханнесу Бё.

Результат мужского спринта в Нове Место

1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:13.3

2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) +19.8

3. Йоханнес Бё (Норвегия, 2+0) +20.9

...

35. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0) +1:49.3

38. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:53.2

57. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:33.6

77. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +3:19.2

7 марта на Кубке мира по биатлону состоится женский спринт. Гонка в Нове-Место начнется в 19:20.