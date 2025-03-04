Перед этими соревнованиями сборная Украины занимает восьмые места в мужском и женском зачете Кубка наций. Пока что наши биатлонисты еще не имеют медалей в активе, а лучшим результатом сезона являются четвертые места Виталия Мандзина в индивидуалке, а также Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного в спринте, сообщает 24 канал.

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Полная программа седьмого этапа Кубка мира

Соревнования в живописном чешском городке в округе Ждяр-над-Сазавой края Высочина будут разбиты на четыре дня. В течение них состоится суммарно шесть гонок.

Первыми на трассу выйдут мужчины, которые проведут 6 марта спринт. Закончится же этап в Нове-Место 9 марта женской эстафетой.

7-й этап Кубка мира (6-9 марта), Нове-Место, Чехия

6 марта (19:20) – мужской спринт, 10 километров

7 марта (19:20) – женский спринт, 7,5 километра

8 марта (15:55) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

8 марта (18:40) – женская гонка преследования, 10 километров

9 марта (14:50) – мужская эстафета, 4х7,5 километра

9 марта (17:45) – женская эстафета, 4х6 километра

Отметим, что следующий этап Кубка мира состоится в Словении. Его будет принимать Поклюка с 13 по 16 марта.