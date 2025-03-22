Джима с идеальной стрельбой не попала в топ-30: результат женского персьюта в Хольменколлене

В норвежском Хольменколлене на заключительном этапе Кубка мира состоялась женская гонка преследования. В персьюте на 10 километров приняли участие две украинки.

В субботу, 22 марта, в норвежском Хольменколлене прошла женская гонка преследования. По итогам спринта в стартовый лист попали 60 спортсменок, пишет 24 Канал.

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Неудачная гонка для украинок

Украину в женском персьюте должны были представить три биатлонистки. Однако в гонке приняли участие Юлия Джима и Елена Городна, а Кристина Дмитренко по неизвестным причинам не стартовала.

Елена Городна стартовала 15-й с отставанием в 1,02 минуту от лидера. 20-летняя биатлонистка не справилась с волнением. На трех огневых рубежах она допустила четыре промаха и опустилась 49-е место. Только на последней стойке Елена закрыла все мишени и поднялась на 44 место.

Юлия Джима стартовала 23-й. Она закрыла все 20 мишеней и боролась за место в топ-20. Досадное падение испортило гонку. В итоге Юлия финишировала на 31-м месте.

Победительницей персьюта стала француженка Лу Жанмоно. "Серебро" и "бронзу" завоевали Эльвира Эберг и Лена Гекки-Гросс.

Результат женского персьюта

1. Лу Жанмоно (Франция, 0+1+0+0) 30:16.9

2. Эльвира Эберг (Швеция, 2+0+0+0+0) +22.2

3. Лена Гекки-Гросс (Швейцария, 1+0+1+0) +24.2

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31. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0+0) +2:10.2

44. Елена Городна (Украина, 1+1+2+0) +2:55.8

В воскресенье, 23 марта, состоятся две последние гонки биатлонного сезона. В 14:15 по киевскому времени начнется мужской масстарт, а в 16:45 будут соревноваться женщины.