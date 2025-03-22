У суботу, 22 березня, у норвезькому Гольменколленні пройшла жіноча гонка переслідування. За підсумком спринту до стартового листа потрапили 60 спортсменок, пише 24 Канал.

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Невдала гонка для українок

Україну в жіночому персьюті повинні були представити три біатлоністки. Проте у гонці взяли участь Юлія Джима та Олена Городна, а Христина Дмитренко з невідомих причин не стартувала.

Олена Городна стартувала 15-ю з відставанням в 1,02 хвилину від лідерки. 20-річна біатлоністка не впоралася з хвилюванням. На трьох вогневих рубежах вона допустила чотири хиби та опустилася 49-те місце. Лише на останній стійці Олена закрила всі мішені та піднялася на 44 місце.

Юлія Джима стартувала 23-ю. Вона закрила усі 20 мішеней та боролася за місце в топ-20. Прикре падіння зіпсувало гонку. У підсумку Юлія фінішувала на 31-му місці.

Переможницею персьюту стала француженка Лу Жанмоно. "Срібло" та "бронзу" вибороли Ельвіра Еберг та Лєна Геккі-Гросс.

Результат жіночого персьюту

1. Лу Жанмоно (Франція, 0+1+0+0) 30:16.9

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0+0+0) +22.2

3. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 1+0+1+0) +24.2

…

31. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +2:10.2

44. Олена Городна (Україна, 1+1+2+0) +2:55.8

У неділю, 23 березня, відбудуться дві останні гонки біатлонного сезону. О 14:15 за київським часом розпочнеться чоловічий масстарт, а о 16:45 змагатимуться жінки.