Украина со штрафным кругом попала в топ-10 смешанной эстафеты в Оберхофе

Классическая смешанная эстафета закрыла программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В стартовый лист гонки попали 23 конди.

В воскресенье, 12 января, в немецком Оберхофе состоялись две эстафетные гонки. В синг-миксте украинский дуэт с лучшей стрельбой оказался за пределами десятки, пишет 24 Канал.

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Результат Украины в смешанной эстафете

В классической эстафете приняли участие 23 команды. Украину в гонке представил квартет биатлонистов в составе Виталия Мандзина, Дмитрия Пидручного, Елены Городной и Кристины Дмирренко. Наша команда стартовала под номером 6.

Первым из украинцев начал гонку Мандзин. 21-летний спортсмен из Тернопольщины чисто отстрелялся на первой стрельбе и вышел на дистанцию третьим. На втором огневом рубеже Виталий заработал круг штрафа, из-за чего передал эстафету 13-м.

Опытный Пидручный сумел отыграть пять позиций. Украинец закрыл все мишени на стрельбе и передал эстафету восьмым, с отставанием +1:13,5 от лидера.

Гонку продолжили Елена Городна. 20-летняя украинка чисто отстрелялась и некоторое время была седьмой. К сожалению, Елене не хватило сил, чтобы удержать позицию. На последней передаче она была 11-й.

Финишером украинской команды была Кристина Дмитренко. Она сумела отыграть две позиции и зацепиться за место в десятке. Наша команда заняла итоговое девятое место.

Борьбу за "золото" выиграла команда Швеции. Компанию на подиуме ей составили Франция и Норвегия.

Результат классической смешанной эстафеты в Оберхофе

1. Швеция (2+10) 1:04:24.1

2. Франция (1+7) +12,8

3. Норвегия (1+9) +1:11.4

…

9. Украина (1+5) 3:15.5

Напомним, пятый этап Кубка мира пройдет с 15 по 19 января в германском Рупольдинге. В программе соревнований запланированы индивидуальные гонки, эстафеты и масстарты.