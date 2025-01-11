Дмитренко выиграла 10 мест и заехала в топ-30 персьюта в Оберхофе: другая украинка не финишировала

В рамках субботней программы 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025 включены две гонки преследования в Оберхофе (Германия). Первыми на трассу 11 января вышли женщины.

В гонку преследования пробились три из пяти возможных украинских биатлонисток по результатам спринта, который состоялся еще 9 января. За несколько минут до старта стало известно, что лидер сине-желтой сборной Юлия Джима не будет стартовать в персьюте, пишет 24 Канал.

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Опять Франция на коне

Украинская биатлонистка приболела, поэтому нашу сборную в женском преследовании представляли две девушки – Кристина Дмитренко и Дарья Чалык. Обе финишировали в спринте далеко от лидеров – 40-я и 56-я позиции соответственно.

Благодаря двум чистым огневым рубежам Дмитренко сумела улучшить свою позицию. Кристина выбила все 10 мишеней и поднялась в топ-30. Зато Чалык на первой стрельбе промахнулась дважды, а на второй стрельбе вообще потерпела провал – четыре промаха. Суммарно Дарья на двух огневых рубежах собрала шесть промахов.

К сожалению, на предпоследней стрельбе Дмитренко не удалось продолжить свою серию чистой стрельбы – один дополнительный круг. Еще один промах в свой пассив на этом третьем огневом рубеже добавила Дарья Чалык.

На последней стрельбе Дмитренко выбила все пять мишеней и сохранила шансы на финиш в топ-30. К сожалению, Чалык сняли, как круговую, поэтому Дарья не приняла участие в последнем огневом рубеже.

Победительницей преследования в Оберхофе стала француженка Лу Жанмонно, которая опередила своих соперниц более чем на 15 секунд. "Серебро" завоевала норвежка Марен Киркейде. А бронзовую медаль вырвала шведка Эльвира Эберг. На финальном круге Тодорова из Болгарии потеряла третью позицию.

Кристина Дмитренко, единственная украинка, которая финишировала в персьюте, улучшила свою стартовую позицию на 10 ступенек – с 40-й на 30-ю.

Результаты женского персьюта

1. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0+0) 31:14,9

2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+2+0+0+0) +18,1

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +26,2

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30. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +3:25,3

LAP Дарья Чалык (Украина, 2+4+1+...)

К слову, уже в 15:45 мужчины будут соревноваться за медали в гонке преследования. Там Украина будет представлена тремя биатлонистами: Дмитрий Пидручный (4), Виталий Мандзин (17) и Тарас Лесюк (34).