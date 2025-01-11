У гонку переслідування пробились три із п'яти можливих українських біатлоністок за результатами спринту, який відбувся ще 9 січня. За декілька хвилин до старту стало відомо, що лідерка синьо-жовтої збірної Юлія Джима не буде стартувати у персьюті, пише 24 Канал.

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Знову Франція на коні

Українська біатлоністка прихворіла, тому нашу збірну у жіночому переслідуванні представляли двоє дівчат – Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Обидві фінішували у спринті далеко від лідерів – 40-ва та 56-та позиції відповідно.

Завдяки двом чистим вогневим рубежам Дмитренко зуміла покращити свою позицію. Христина вибила усі 10 мішеней та підійнялась у топ-30. Натомість Чалик на першій стрільбі схибила двічі, а на другій стрільбі взагалі зазнала провалу – чотири промахи. Сумарно Дарина на двох вогневих рубежах назбирала шість промахів.

На жаль, на передостанній стрільбі Дмитренко не вдалось продовжити свою серію чистої стрільби – одне додаткове коло. Ще один промах до свого пасиву на цьому третьому вогневому рубежі додала Дарина Чалик.

На останній стрільбі Дмитренко вибила усі п'ять мішеней та зберегла шанси на фініш у топ-30. На жаль, Чалик зняли, як кругову, тому Дарина не взяла участь в останньому вогневому рубежі.

Переможницею переслідування в Обергофі стала француженка Лу Жанмонно, яка випередила своїх суперниць на понад 15 секунд. "Срібло" здобула норвежка Марен Кіркейде. А бронзову медаль вирвала шведка Ельвіра Еберг. На фінальному колі Тодорова із Болгарії втратила третю позицію.

Христина Дмитренко, єдина українка, яка фінішувала у персьюті, покращила свою стартову позицію на 10 сходинок – із 40-ї на 30-ту.

Результати жіночого персьюту

1. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) 31:14,9

2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+2+0+0) +18,1

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +26,2

…

30. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +3:25,3

LAP Дарина Чалик (Україна, 2+4+1+...)

До слова, вже о 15:45 чоловіки змагатимуться за медалі у гонці переслідування. Там Україна буде представлена трьома біатлоністами: Дмитро Підручний (4), Віталій Мандзин (17) та Тарас Лесюк (34).