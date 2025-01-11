У п'ятницю, 10 січня, в німецькому Обергофі відбувся чоловічий спринт. Українець Дмитро Підручний залишився за крок від п'єдесталу і опинився на четвертій позиції, пише 24 канал.

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Підтримка від норвежців

Під час квіткової церемонії Підручний вирішив розгорнути український прапор, у чому йому допомогли два норвежці: Мартін Улдал та Стурла Легрейд, які посіли 5-ту та 6-ту позиції відповідно. Зокрема біатлоністи зробили спільне фото.

Після церемонії Дмитро подякував норвежцям, зазначивши, що їхня підтримка дуже важлива для нього та для України.



Підручний з норвежцями / Фото Getty images

Довідка. 11 січня в Обергові відбудуться жіноча (13:30) та чоловіча (15:45) гонки переслідування.

Нагадаємо, що нещодавно норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо підтримав благодійну ініціативу Дмитра Підручного.