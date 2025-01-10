На німецьку трасу вслід за жінками вийшли чоловіки, які розіграли нагороди у спринті. Першим на трасу серед українців вийшов багаторічний лідер збірної Дмитро Підручний, повідомляє 24 Канал.

До теми Лесюк повернувся у стартлист: склад збірної України на чоловічий спринт в Обергофі

Домінування французів

Біатлоніст із Тернополя видав відмінну стрільбу, вибивши усі 10 мішеней. Окрім чудової стрільби Підручний показав й хороший хід по усій дистанції. Окремо слід виділити фінальне коло українця. Дмитро виклався на повну та приїхав на фініш першим серед тих, хто вже на той момент фінішував.

Також у чоловічому спринті під синьо-жовтим стягом виступали Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Однак їх виступ не був таким феноменальним. Лише Мандзин заїхав у топ-20 – 17-те місце. Здивував зі знаком мінус Антон Дудченко, який опинився лише у восьмому десятку.

Дмитро був близьким до того, аби принести Україні першу медаль у новому сезоні-2024/2025 у рамках Кубка світу. На жаль, цей шанс в українця відібрали суперники із Франції, які окупували усі сходинки на подіумі. Кантен Фійон-Майє відстрілявся чисто, показав високу швидкість та закономірно виграв спринт в Обергофі.

Фаб'єн Клод став кривдником Підручного. Саме він витіснив українського біатлоніста із топ-3, фінішувавши другим. Емільєн Жаклен із одною хибою замкнув трійку призерів цієї гонки.

Пізні стартові номери зіграли на руки біатлоністам.

Результати чоловічого спринту в Обергофі

1. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) 23:36,2

2. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0) +14,9

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +22,1

…

4. Дмитро Підручний (Україні, 0+0) + 28,8

17. Віталій Мандзин (1+0) +1:12,3

34. Тарас Лесюк (0+1) +1:38,8

78. Антон Дудченко (1+2) +3:16,0

До слова. Вже 11 січня в Обергофі відбудуться дві гонки переслідування. О 13:30 на німецьку трасу вийдуть жінки, а чоловічий персьют розпочнеться о 15:45 (за київським часом).

Із українців до чоловічого переслідування не відібрався лише Антон Дудченко.