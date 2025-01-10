Нещодавно Інгрід Тандреволд перенесла операцію на серці. Спортсменка потребувала певного часу на реабілітацію.

Читайте також Володарка Великого кришталевого глобуса пропустить новий біатлонний сезон: у чому причина

Як Тандреволд висловилась про повернення

Норвежка зазначила, що це було чудово – повернутися і відчути себе так добре на трасі, пише 24 канал з посиланням на FondoItalia.

Усвідомити, що я вже готова змагатися, маю енергію, щоб дійти до межі своїх можливостей і почуватися добре. Це неймовірне відчуття. Я щаслива від того, як я себе почувала, і від того, що знову тут,

– розповіла Інгрід Тандреволд.

Спортсменка також додала, що потрібно вирішити проблеми зі стрільбою, і все піде дуже добре.

Відзначимо, що у спринті в Обергофі вона зайняла 15-те місце. Через проблеми з серцем вона пропустила два етапи Кубка світу.