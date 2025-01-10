Недавно Ингрид Тандреволд перенесла операцию на сердце. Спортсменка нуждалась в определенном времени на реабилитацию.

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Как Тандреволд высказалась о возвращении

Норвежка отметила, что это было прекрасно – вернуться и почувствовать себя так хорошо на трассе, пишет 24 канал со ссылкой на FondoItalia.

Осознать, что я уже готова соревноваться, имею энергию, чтобы дойти до предела своих возможностей и чувствовать себя хорошо. Это невероятное ощущение. Я счастлива от того, как я себя чувствовала, и от того, что снова здесь,

– рассказала Ингрид Тандреволд.

Спортсменка также добавила, что нужно решить проблемы со стрельбой, и все пойдет очень хорошо.

Отметим, что в спринте в Оберхофе она заняла 15-е место. Из-за проблем с сердцем она пропустила два этапа Кубка мира.