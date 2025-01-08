30 ноября начался Кубок мира-2024/2025. Однако стало известно, что титулованная биатлонистка пропустит целый сезон из-за травмы, пишет 24 канал со ссылкой на Eurosport Italia.

Читайте также Звездный биатлонист поддержал благотворительную инициативу Пидручного

Витоцци пропустит целый сезон

Отмечается, что еще в начале осени 2024 года у спортсменки обнаружили проблемы со спиной.

Я начала этот сезон с энтузиазмом и желанием снова быть среди лидеров на самом высоком уровне. К сожалению, проблема, возникшая в важный момент подготовки, заставила меня остановиться. Когда я вернулась к более интенсивным тренировкам, мое тело не могло справиться даже с менее значительными нагрузками, которые подготовили тренеры,

– рассказала Витоцци.

Также она добавила, что во избежание дальнейших рисков она перенесла фокус на Олимпиаду-2026.

Справка. Лиза Витоцци стала лидером общего зачета в сезоне-2023/2024.

Напомним, что 9 января начнется этап Кубка мира-2024/2025 в немецком Оберхофе.