Французы отобрали медаль спринта у Пидручного в Оберхофе

В пятницу, 10 января, состоялась вторая гонка в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025 в Оберхофе. Немецкий снег стал счастливым для украинского биатлониста Дмитрия Пидручного.

На немецкую трассу вслед за женщинами вышли мужчины, которые разыграли награды в спринте. Первым на трассу среди украинцев вышел многолетний лидер сборной Дмитрий Пидручный, сообщает 24 Канал.

К теме Лесюк вернулся в стартлист: состав сборной Украины на мужской спринт в Оберхофе

Доминирование французов

Биатлонист из Тернополя выдал отличную стрельбу, выбив все 10 мишеней. Кроме отличной стрельбы Пидручный показал и хороший ход по всей дистанции. Отдельно следует выделить финальный круг украинца. Дмитрий выложился на полную и приехал на финиш первым среди тех, кто уже на тот момент финишировал.

Также в мужском спринте под сине-желтым флагом выступали Антон Дудченко, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Однако их выступление не было таким феноменальным. Только Мандзин заехал в топ-20 – 17-е место. Удивил со знаком минус Антон Дудченко, который оказался лишь в восьмом десятке.

Дмитрий был близок к тому, чтобы принести Украине первую медаль в новом сезоне-2024/2025 в рамках Кубка мира. К сожалению, этот шанс у украинца отобрали соперники из Франции, которые оккупировали все ступеньки на подиуме. Кантен Фийон-Майе отстрелялся чисто, показал высокую скорость и закономерно выиграл спринт в Оберхофе.

Фабьен Клод стал обидчиком Пидручного. Именно он вытеснил украинского биатлониста из топ-3, финишировав вторым. Эмильен Жаклен с одним промахом замкнул тройку призеров этой гонки.

Поздние стартовые номера сыграли на руки биатлонистам.

Результаты мужского спринта в Оберхофе

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) 23:36,2

2. Фабьен Клод (Франция, 0+0) +14,9

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +22,1

..

4. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) + 28,8

17. Виталий Мандзин (1+0) +1:12,3

34. Тарас Лесюк (0+1) +1:38,8

78. Антон Дудченко (1+2) +3:16,0

К слову. Уже 11 января в Оберхофе состоятся две гонки преследования. В 13:30 на немецкую трассу выйдут женщины, а мужской персьют начнется в 15:45 (по киевскому времени).

Из украинцев в мужское преследование не отобрался только Антон Дудченко.